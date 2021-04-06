К обоим форматам готовятся в полную силу, сообщают организаторы.

Началась подготовка к одной из самых важных и масштабных акций – «Бессмертный полк». Шествие состоится как в живом, так и в онлайн-формате - итоговое решение будет принято в зависимости от эпидемиологической обстановки в мае, заявил руководитель общественного движения Артём Хуторской. К обоим форматам готовятся в полную силу, сообщают организаторы. Проект "Бессмертный полк-онлайн" почти готов к запуску. Напомним, в прошлом году из-за пандемии коронавируса.