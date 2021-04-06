Оперативный штаб опубликовал во вторник новые данные о заболеваемости COVID-19 в России.
<a href="https://33live.ru/novosti/06-04-2021-chislo-zarazivshixsya-koronavirusom-v-rossii-dostiglo-pochti-46-milliona.html" target="_blank">Число заразившихся коронавирусом в России достигло почти 4,6 миллиона</a> - Оперативный штаб опубликовал во вторник новые данные о заболеваемости COVID-19 в России.
[url=https://33live.ru/novosti/06-04-2021-chislo-zarazivshixsya-koronavirusom-v-rossii-dostiglo-pochti-46-milliona.html]Число заразившихся коронавирусом в России достигло почти 4,6 миллиона[/url] - Оперативный штаб опубликовал во вторник новые данные о заболеваемости COVID-19 в России.