Регистрация на трек Культура четвертого сезона конкурса управленцев Лидеры России продлится до 26 апреля. Запуск направления поддержала глава Минкульта Ольга Любимова.

Регистрация на трек "Культура" четвертого сезона конкурса управленцев "Лидеры России" продлится до 26 апреля. Запуск направления поддержала глава Минкульта Ольга Любимова.Трек призван выявить перспективные кадры в сфере культуры, искусства и образования. Регистрация началась 31 марта.В современном мире конкурентноспособность страны определяется интеллектом и творческим потенциалом людей, отметила министр культуры Ольга Любимова. "Актуальность проведения трека «Культура» состоит в необходимости пополнения кадрового резерва потенциальными руководителями разных направлений отрасли во всех регионах России», – сказала она.Подать заявку могут граждане не старше 55 лет с высшим образованием и управленческим опытом от двух лет. Победителям предложат высокие должности в Минкульте, региональных ведомствах, подведомственных учреждениях, они смогут принять участие в международных форумах и выставках, пройти стажировку в аппарате министерства.Помогать конкурсантам будут ведущие управленцы в сфере культуры, руководители министерств. Наставник трека, председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева отметила, что киностудия постоянно находится в поиске креативных решений и открыта к новым идеям, которые дадут жизнь инновационным проектам.Наставник трека «Культура», директор Пушкинского музея Марина Лошак ждет от участников профессионализма и способности вдохновлять окружающих. "Особых личных качеств – зрелости, смелости, огромной внутренней энергии, умения смотреть на мир широко и находить нетривиальные решения", – сказала она.Запуск трека поддержали и другие известные деятели культуры. Среди них – саксофонист Игорь Бутман, режиссер Федор Бондарчук, худрук Государственного театра Наций Евгений Миронов и другие.Конкурс – проект президентской платформы "Россия – страна возможностей". В четвертом сезоне участникам предстоит выбрать один из восьми треков: «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Наука», «Культура», «Здравоохранение» и «Информационные технологии», а также международное и студенческое направления.Конкурс пройдет в несколько этапов. До 26 апреля можно подать заявку, до середины июля состоятся дистанционные испытания. В конце лета – начале осени начнутся полуфиналы треков. Суперфинал запланирован на март 2022 года.