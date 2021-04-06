За высадку из общественного транспорта передвигающихся без сопровождения взрослых детей-безбилетников будет предусмотрена административная ответственность. Соответствующий законопроект Госдума приняла на пленарном заседании во вторник, 6 апреля.

За высадку из общественного транспорта передвигающихся без сопровождения взрослых детей-безбилетников будет предусмотрена административная ответственность. Соответствующий законопроект Госдума приняла на пленарном заседании во вторник, 6 апреля.Водитель, который заставит выйти ребенка-безбилетника из общественного транспорта, получит штраф в пять тысяч рублей. Кондуктор и контролер – от 20 до 30 тысяч, сообщил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.Наказание поможет предотвратить возможные трагические последствия подобных действий, уверен председатель ГД."Ведь оставшийся один, иногда и просто в чистом поле, ребенок – а такие случаи были — может заболеть или погибнуть», – сказал он.В России 7 марта вступил в силу закон, запрещающий принудительно высаживать из общественного транспорта за неоплаченный проезд детей младше 16 лет, если они передвигаются без сопровождения взрослых.Госдума приняла закон 16 февраля, спустя неделю его подписал президент Владимир Путин. Изменения внесены в устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.