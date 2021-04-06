Общий объём финансирования стимулирующих выплат – свыше 8,8 млн рублей.

Во Владимирской области до июля продлены ковидные выплаты немедицинскому персоналу за работу в инфекционных госпиталях. Необходимые изменения уже внесены в распоряжение главы региона Владимира Сипягина. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе Белого дома.Напомним, что размер указанной выплаты составляет более 8300 рублей. Она полагается сотрудникам, которые выполняют свои немедицинские обязанности в ковидариях. К примеру - устраняют технические неполадки или аварийные ситуации, возникающие в «красных зонах»Сейчас насчитывается 135 таких работников, которые трудятся в 16 медучреждениях.Как отметили в пресс-службе губернатора, общий объём финансирования стимулирующих выплат – свыше 8,8 млн рублей.