Таким образом он ответил на требование отчитаться о проделанной работе

Во Владимире депутаты Заксобрания региона обратились к губернатору с просьбой поскорее выступить с отчётом о проделанной в 2020 году работе. При этом последний отчёт, о деятельности администрации Владимирской области за 2019 год, был представлен всего девять месяцев назад – 7 июля 2020 года.Как пояснили в пресс-службе губернатора, документ будет представлен народным избранникам в течение 2021 года.Владимир Владимирович предложил фракции КПРФ принять участие в заседаниях наблюдательного совета по реализации нацпроектов, где обсуждаются вопросы, которые позднее будут отражены в итоговом отчёте.«Это позволит парламентариям быть в курсе дел и лично участвовать в решении проблем. Такие мероприятия проводятся ежемесячно с приглашением представителей Заксобрания, Счётной палаты, прокуратуры Владимирской области», - пояснила пресс-секретарь губернатора Ольга Елунина.Напомним, что следующее заседание набсовета запланировано на 8 апреля.