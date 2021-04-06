Средства пойдут на питание, проживание и питьевую воду для медперсонала.

Губернатор Владимир Сипягин выделил 18,8 млн рублей на проживание и обеспечение питанием работников ковид-госпиталей. Об этом редакции «33Live.Ru» рассказали в пресс-службе главы региона.Распоряжением администрации области Владимир Владимирович продлил финансирование до июля 2021 года. Указанная статья расходов предусматривает оплату питания, жилья, а также снабжение питьевой водой.В среднем ежедневная потребность на организацию питания одного медика превышает 240 рублей. Обеспечение питьевой водой обходится в 60 рублей, проживание – 400 рублей. В минувшем году на эти цели в условиях пандемии коронавируса из областного бюджета было выделено 16,8 млн рублей.Напомним, что буквально вчера губернатор также до июля 135 немедицинским работникам «красных зон».