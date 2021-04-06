Получается, что итоговый ценник вырос на 29,72 рубля.
Стоимость набора для приготовления борща во Владимирской области составила 302 рубля, что на 10,9% выше, чем в 2020 году. Об этом сообщил Владимирстат.
Специалисты ведомства проанализировали изменение цен на продукты, взяв за основу классический рецепт: говядина, картофель, капуста, свекла, морковь, лук, масло.
Ниже мы приводим сводную таблицу изменений по сравнению с прошлым годом.
Наименование продукта
Норма, граммов
Цена
Январь 2021
Цена
Январь 2020
Говядина
500
186,24
200,32
Картофель
500
8,91
15,08
Капуста белокочанная
500
9,33
9,76
Свекла
300
7,72
10,35
Морковь
300
7,37
10,68
Лук репчатый
150
3,55
4,24
Соль
20
0,28
0,29
Сметана
200
45,12
46,90
Получается, что итоговый ценник вырос на 29,72 рубля.