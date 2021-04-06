Изменился запах и привкус.

Во Владимире ухудшилось качество воды из-под крана. Об этом жителей областного центра предупредили в МУП «Владимирводоканал».Коммунальщики сообщили, что может измениться запах и привкус. Причина кроется в наступивших в регионе паводках. На Нерли начинает быстро таять снег, поэтому в реку попадают загрязняющие вещества.При этом отмечается, что нарушений технологических режимов обеззараживания на станции водоочистки нет. В МУПе также отмечают, что подобные побочные эффекты носят временный характер.