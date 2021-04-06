Вновь вспыхнувший конфликт на Донбассе сильно встревожил экспертов. Эта война может выйти далеко за пределы Украины.

Вновь вспыхнувший конфликт на Донбассе сильно встревожил экспертов. Эта война может выйти далеко за пределы Украины.Китайское издание Sohu на днях выпустило материал, в котором говорится о возможном нанесении удара США по России. Специалисты утверждают, что это произойдёт в случае дальнейшего обострения конфликта на Донбассе.В последние дни на юго-востоке Украины всё чаще звучат выстрелы. Армия Незалежной ведёт обстрел непризнанных Донецкой и Луганской народных республик из разных видов вооружения. Жертвой одного из таких ударов недавно стал пятилетний ребёнок: беспилотный летательный аппарат сбросил на него взрывное устройство.Но судьба местных жителей, похоже, совсем не волнует заокеанских партнёров Украины. Пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне обеспокоены "чрезмерной активностью" России после обострения обстановки на Донбассе. Кирби заверил, что США очень внимательно относится к сообщениям украинцев о размещении российских войск на границе двух государств. В связи с этим Соединённые Штаты выразили готовность оказать Киеву военную поддержку, в случае если Москва решит защитить ДНР и ЛНР.На основе этих сообщений китайские СМИ сделали вывод о том, что Пентагон находится в состоянии боевой готовности и может атаковать Россию. Но пока угрозы остаются лишь на словах.