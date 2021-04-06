Депутат областного Законодательного Собрания Алексей Говырин встретился с рабочим коллективом Ковровского механического завода. Сейчас предприятие – специализируется на изготовлении

Депутат областного Законодательного Собрания Алексей Говырин встретился с рабочим коллективом Ковровского механического завода. Сейчас предприятие – специализируется на изготовлении газовых центрифуг. В ходе встречи депутат посетил заводской музей, где познакомился с образцами продукции, в частности со стрелковым оружием, производившимся на заводе до 2007 года. На встрече с работниками завода, Алексей Говырин поделился своим видением развития