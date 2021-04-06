Во Владимире подвели итоги федерального проекта партии «Новые люди» под названием «Марафон идей».

Во Владимире подвели итоги федерального проекта партии «Новые люди» под названием «Марафон идей». Любой житель региона мог предложить концепцию по улучшению жизни района, города или региона в целом, и получить вознаграждение на её реализацию. При этом самые яркие инициативы лягут в основу партийной программы.Подать заявку и принять участие можно было в течение месяца - с 12 февраля по 12 марта. Более 15 тысяч человек со всей России поделились мыслями по преображению страны. Во Владимирской области на конкурсный отбор поступило 167 заявок.На суд жюри, в составе которого были эксперты и члены Центрального Совета партии, было представлено семь лучших проектов.Каждый из финалистов подготовил презентацию своей задумки, обосновал смету затрат, рассказал о целевой аудитории и о сути начинания.ПроектыОткрывал защиту проектов Дмитрий Заболотников. Он предложил объединить молодёжь на единой творческой площадке «DZ Studio», которая бесплатно займётся обучением изобразительному искусству и музыке.«На ней люди займутся реализацией самых смелых замыслов, познакомятся с новыми людьми, найдут единомышленников, обменяются опытом с профессионалами своего дела», - подчеркнул финалист.Ещё один конкурсант Алексей Дудин уверен в необходимости позитивного продвижения благотворительных инициатив.«Часто мы собираем деньги на лечение детей, преподнося это с отрицательными эмоциями. Нам сопутствуют сострадание, горе, печаль. Я же хочу изменить отношение к ситуации. Помогать с улыбкой на лице. Нашему проекту «За спасибо» уже год и его участники получают кайф поддерживая тех, кто попал в беду», - считает он.Анастасия Мешкова с проектом «Перезагрузка» выступила с мыслью прогнать коронавирусную депрессию из умов владимирцев при помощи повышения социальной активности.«Мы планируем собрать людей в парке и провести мероприятие по снижению уровня пессимизма и снятию стресса. Это будут занятия йогой, различные творческие мастер-классы, общение с психологами и так далее», - поделилась она.Следующую участницу «Марафона идей» Веру Смирнову беспокоил вопрос слабой освещённости пешеходных переходов.«Водители зачастую не видят «зебру». Предлагаю наносить на полосы светоотражающую краску, чтобы пешеходный переход было видно издалека и человек смог затормозить. Думаю, что это позволит снизить аварийность на наших дорогах», - объяснила девушка.Людмила Новичкова в своём проекте «Собаку в помощь» подняла вопрос с бездомными животными.«Берем бродячих четвероногих, привлекаем для их обучения кинологическую службу и потом пристраиваем к пенсионерам, у которых активно развивается болезнь Альцгеймера. Это поможет и найти дом животному, и в профилактике заболевания», - резюмировала финалистка.Художник Татьяна Менчикова уверена, что всем по душе придётся идея с преображением старых, серых, обшарпанных стен городских зданий. Она планирует привлечь своих коллег, которые помогут раскрасить их и придать яркий, красивый вид с помощью граффити.«На фасадах домов мы часто можем видеть нежелательные надписи, в том числе и с рекламой наркотических веществ, поэтому моя цель - не только сделать город Владимир ярче, но бороться с опасными надписями», - рассказала девушка.«Город мастеров» Олега Глебова призван делиться опытом между людьми разных профессий.«Мы подберём какую-нибудь общественную территорию, парк или сквер, куда пригласим 15-30 мастеров своего дела – инженеров, фотографов, визажистов, тренеров и многих других. Они поделятся своими знаниями с участниками, проведут мастер-классы. Одни после этого начнут заниматься спортом, другие захотят сменить профессию, ведь всегда полезно познавать нечто новое», - рассказал о своей задумке Олег Глебов, который завершал марафон презентаций.Идеи не пропадутКак отметила пресс-секретарь партии «Новые люди» Екатерина Ерёменко, идеи, которые не попали в финал или по каким-либо причинам не получат грантовую поддержку, не останутся без внимания.«Мы поддержим их организационно, поможем доработать, довести до ума и воплотить лучшие из них в жизнь», - подчеркнула она.Оглашая решение жюри Екатерина Ерёменко добавила, что проект «За спасибо» партия поддержит медийно, а реализация инициативы появления безопасных переходов будет проработана на городском уровне.Лучшие из лучшихПо результатам финала победителями были признаны трое участников, которых наградила руководитель регионального отделения партии «Новые Люди» Элен Айрапетян.Итак, сертификат на 100 тысяч рублей получила Татьяна Менчикова и её идея с преображением серых городских стен с помощью рисунков и граффити.Оставшийся призовой фонд, 200 тысяч рублей, вручён Анастасии Мешковой и Олегу Глебову, чьи замыслы решено объединить. Вместе с активистами партии конкурсанты продумают, как провести фестиваль во Владимире.«Я очень рада тому, что мой проект в числе победителей. Наши задумки с Олегом очень похожи, поэтому мы их совместили. К реализации планируем приступить в самое ближайшее время», - отметила одна из победительниц Анастасия Мешкова.Реалити-шоу «Дебаты-кандидаты»Интересно, что это не последняя идея партии по воплощению в жизнь молодежных инициатив. «Новые люди» запустили политическое шоу «Дебаты-кандидаты», в котором 30 активистов со всей России борются за 30 млн рублей.Деньги победители смогут потратить на реализацию своих идей. Лучшие смогут баллотироваться в региональный парламент или Госдуму. На первоначальном этапе участников ждут тренинги и испытания на съёмочной площадке под пристальным вниманием камер. За конкурсом можно наблюдать в социальных сетях.