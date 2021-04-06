Во Владимире подвели итоги конкурса «Марафон идей» от партии «Новые люди». Проекты финалистов претендовали на главный приз конкурса 300 тыс. руб. Эти деньги пойдут на реализацию их

Во Владимире подвели итоги конкурса «Марафон идей» от партии «Новые люди». Проекты финалистов претендовали на главный приз конкурса 300 тыс. руб. Эти деньги пойдут на реализацию их собственных инициатив по улучшению территорий родных городов. Творческое испытание «Марафон идей» – конкурс всероссийский. Креативный и нестандартный подход к решению социальных проблем «Новые люди» собирали в течение месяца.