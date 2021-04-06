Когда пенсионерка отвлеклась, злоумышленницы вышли из квартиры, похитив денежные средства в размере более 120 тысяч рублей...

«Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по району Крылатское г. Москвы задержана 42-летняя ранее судимая женщина, подозреваемая в краже денежных средств у пенсионерки», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.В территориальный отдел полиции с заявлением обратилась 89-летняя жительница района. Он рассказала, что ей на домашний телефон позвонила неизвестная женщина, которая представилась социальным работником и сообщила, что происходит замена денег на новые купюры. Незнакомка предупредила, что к ней придут сотрудники социальной службы и помогут осуществить замену. Также она якобы параллельно позвонила сыну пенсионерки и сообщила о визите.Через некоторое время к потерпевшей пришли две женщины, расспросили пенсионерку об имеющихся наличных деньгах, которые она показала и убрала в записную книжку, после чего стала писать заявление о замене. Когда хозяйка отвлеклась, незнакомки вышли из квартиры. После их ухода потерпевшая обнаружила, что из записной книжки пропали денежные средства в размере более 120 тысяч рублей, и обратилась в полицию.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали одну из подозреваемых на улице Дыбенко. Ею оказалась 42-летняя ранее судимая приезжая.По данному факту следственным отделением ОМВД России по району Крылатское г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Полицейские проводят дальнейшие мероприятия по выявлению дополнительных эпизодов противоправной деятельности, а также соучастников задержанной.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93