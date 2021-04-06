Основатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров впервые вошёл в топ-10 самых богатых людей из России по версии финансового журнала Forbes. Его состояние оценили в 17,2 ..

Основатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров впервые вошёл в топ-10 самых богатых людей из России по версии финансового журнала Forbes. Его состояние оценили в 17,2 миллиарда долларов.Аналитики отметили, что за минувший год Дуров заработал 13,8 миллиарда долларов и оказался на восьмой строчке рейтинга. Первое же место занял совладелец и глава совета директоров ПАО "Северсталь" Алексей Мордашов с состоянием в 29,1 миллиарда долларов. За ним следует совладелец "Норникеля" Владимир Потанин с 27 миллиардами долларов и владелец НЛМК Владимир Лисин с 26,2 миллиарда долларов, передаёт "".