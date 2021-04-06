Журналист Виталий Портников отреагировал на недавний визит президента Украины Владимира Зеленского в Катар.

Журналист Виталий Портников отреагировал на недавний визит президента Украины Владимира Зеленского в Катар.Публицист обратил внимание, что на прошедшей неделе власти Украины не раз говорили о внешней угрозе. Президент Владимир Зеленский обвинял Россию в "игре мускулами" вдоль границы и призывал мировое сообщество помочь с решением конфликта в Донбассе.На слова коллеги одним из первых отреагировал президента США Джо Байден. Во время телефонного разговора с Зеленским американский лидер выразил обеспокоенность в связи нарастанием напряженности на юго-востоке Украины и пообещал поддержать страну в случае вторжения России.Примечательно, что после слов о "российской угрозе" украинский президент покинул страну. По словам Портникова, когда государству угрожает опасность, его глава обычно прерывает официальный визит или отпуск и немедленно возвращается домой. "Прерывают, а не начинают", – подчеркнул он.Журналист отметил, что западная дипломатия может расценить поведение Владимира Зеленского как доказательство лжи об агрессии России. Портников считает, что противники украинского лидера могут использовать этот отъезд против него; сказать, что он выдумал угрозу, чтобы добиться звонка от Байдена.Публицист назвал визит в Катар "ошеломляющим провалом" украинской политики и дипломатии. В заключение журналист задался вопросом, как европейцы отреагируют на поездку президента после слов о враждебных действиях России. Вероятно, они перестанут верить Киеву.