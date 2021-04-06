Пресс-служба арт-кластера Таврида сообщила об открытии регистрации на антишколы. В этом году участников ждет много нового и интересного.

Пресс-служба арт-кластера "Таврида" сообщила об открытии регистрации на антишколы. В этом году участников ждет много нового и интересного.Организаторы сообщили, что в новом сезоне запланировано 10 заездов (с июня по октябрь), которые будут объединять не менее трех антишкол арт-кластера "Таврида". Главная тема образовательной программы – креативная экономика с точки зрения развития регионов, появления новых направлений в искусстве и роли молодых творцов.Первые заезды будут посвящены современному искусству. Также участники поговорят о сайнс-арте, арт-менеджменте и кураторстве, классической музыке и балете, академическом искусстве и цифровизации. Уже известно, что антишколы посетят свыше шести тысяч молодых деятелей культуры и искусств от 18 до 35 лет.Социальный реалити-кемпинг #МЫВМЕСТЕ – новинка сезона. В частности, в нем примут участие творцы с ограниченными возможностями здоровья, которые представляют профильные арт-индустрии. Они продемонстрируют свой потенциал и покажут, какую роль играют в формировании креативной экономики.Помимо этого, образовательная программа предусматривает шоу-кейсы, сессии мотивационного сторителлинга от лидеров индустрий и арт-рынка. Также должна состояться съемка социального реалити-проекта, который появится на медиа-ресурсах и стриминговых сервисах.Напомним, первый раз фестиваль "Таврида" состоялся в 2015-м. Тогда он получил статус Всероссийского молодежного образовательного форума. Всего за семь лет этот проект стал арт-кластером, единой экосистемой, объединяющей молодых творцов.