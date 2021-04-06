Партия «Новые люди» подвела итог проекта «Марафон идей» во Владимире. Организаторы акции поставили перед собой задачу – привлечь неравнодушных жителей региона к созданию банка идей,

Партия «Новые люди» подвела итог проекта «Марафон идей» во Владимире. Организаторы акции поставили перед собой задачу – привлечь неравнодушных жителей региона к созданию банка идей, направленных на улучшение качества жизни людей. Конкурс, объявленный в феврале партией «Новые люди», собрал 167 заявок от участников. Екатерина Еременко, пресс-секретарь партии «Новые люди» Они должны были описать свой проект,