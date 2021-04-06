Сбор заявок проходил с 12 февраля по 12 марта этого года, всего за месяц из 65 регионов России их поступило более 15 тысяч. Принять участие в конкурсе мог любой желающий, вне зависимости от возраста и пола, для этого требовалось заполнить заявку на сайте проекта.

Сбор заявок проходил с 12 февраля по 12 марта этого года, всего за месяц из 65 регионов России их поступило более 15 тысяч. Принять участие в конкурсе мог любой желающий, вне зависимости от возраста и пола, для этого требовалось заполнить заявку на сайте проекта.Большинству из этих молодых людей и девушек еще нет и 35, но они уже мечтают улучшить жизнь своего города, края и даже всей страны. В этом году конкурс "Марафон идей" собрал рекордное количество участников. Многие из 15 тысяч заявок касаются повышения финансовой грамотности, популяризации здорового образа жизни, оказания психологической помощи семьям. Также многие участники конкурса предлагают умные решения в сфере ЖКХЕкатерина Еременко, пресс-секретарь партии "Новые люди":- Мы рассмотрим все заявки и более того те кто не получит финансовую поддержку мы им поможем организационно то есть все проекты, которые представлены на конкурс они будут поддерживаться партией так или иначе.Лучшие инициативы со всей страны будут выбраны на конференциях. В отборе примут участие не только эксперты и члены центрального совета партии "Новые люди", но и известные блогеры. Авторы лучших проектов получат ценные призы и примут участие в церемонии награждения. Во Владимирской области эксперты поддержали фестиваль и конкурс граффити. Татьяна Менчикова получила 100 тысяч рублей. Оставшиеся 200 тысяч получили Анастасия Мешкова и Олег Глебов. Их идеи поддержки творческих людей решено объединитьАлександр Сыпченко, Александр Чунаев Вести Владимир