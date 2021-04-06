Женщина, представившись сотрудницей специализированной организации, предложила содействие в оформлении документов иностранному гражданину, однако, взяв деньги, не исполнила обещанного.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летней местной жительницы. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину).По версии следствия, обвиняемая за денежное вознаграждение предложила иностранному гражданину содействие в оформлении пакета документов, подтверждающих законность его пребывания на территории России. Также фигурантка обещала помочь оформить водительское удостоверение и зарегистрировать автомобиль. При личной встрече обвиняемая рассказала ему, что является сотрудником специализированной организации и в данный момент находится в декретном отпуске, однако все равно может оказать содействие.Потерпевший передал злоумышленнице 95 000 рублей в качестве оплаты за содействие. Взяв деньги, злоумышленница под различными предлогами начала отказываться от исполнения обещанного. Поняв, что стал жертвой обмана, мужчина обратился в полицию.После задержания фигурантка пояснила, что изначально не собиралась помогать, а сведения о том, что она работает в организации, которая занимается оформлением документов, были ложными.На время следствия в отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.