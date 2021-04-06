Российские учёные из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН в подмосковном Пущине создали искусственную кожу для лечения ран и ожогов. Уникальный материал также ..

Российские учёные из Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН в подмосковном Пущине создали искусственную кожу для лечения ран и ожогов. Уникальный материал также защищает повреждённые участки тела от инфекций и травм.Разработанная специалистами ткань выглядит как тонкая плёнка, которой покрывают рану. Искусственная кожа пропускает и воздух, и водяной пар, что защищает от намокания и высыхания раны. Кроме того, клетки этой кожи смешиваются с собственными клетками человека, благодаря чему рана быстрее зарастает, сообщает "".