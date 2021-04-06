В современной обстановке государственные услуги, предоставляемые органами внутренних дел, можно получить дистанционно...
УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве разъясняет порядок действий при оформлении загранпаспорта через сайт Госуслуг.
В современной обстановке государственные услуги, предоставляемые органами внутренних дел, можно получить дистанционно, минимизировав личные контакты. На сегодняшний день огромное количество услуг можно получить, не выходя из дома. Например, проще и быстрее оформить загранпаспорт можно через сайт государственных услуг.
Вы можете получить загранпаспорт одного из типов:
- старого образца — срок действия 5 лет
- нового образца — срок действия 10 лет.
Документы, необходимые для получения загранпаспорта:
Паспорт гражданина Российский Федерации;
Трудовая книжка (с информацией о местах работы за последние 10 лет);
Загранпаспорт с истекшим сроком действия (если есть);
Свидетельство о смене фамилии (если фамилия менялась);
Военный билет или справка из военкомата (для мужчин от 18 до 27 лет).
Алгоритм действий следующий:
Воспользуйтесь услугой «Получение загранпаспорта гражданина РФ»;
Выберите тип паспорта, а затем получателя: дети до 14 лет, граждане от 14 до 18 лет, граждане от 18 лет. Далее заполните электронную форму;
После рассмотрения вашего заявления, в личный кабинет, зарегистрированный на Госуслугах, придет уведомление о возможности оплаты на портале и бланк квитанции об оплате. Вы можете оплатить пошлину онлайн или по квитанции в любом банке;
Дождитесь в личном кабинете приглашения в подразделение по вопросам миграции;
Принесите оригиналы документов, указанных в заявлении. Сотрудник сверит данные оригинальных документов с данными, указанными в электронном заявлении и сообщит о сроке готовности загранпаспорта, а также сроке, в течение которого необходимо будет явиться в подразделение по вопросам миграции.
Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО
(499) 731-94-31