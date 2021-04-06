В современной обстановке государственные услуги, предоставляемые органами внутренних дел, можно получить дистанционно...

УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве разъясняет порядок действий при оформлении загранпаспорта через сайт Госуслуг.В современной обстановке государственные услуги, предоставляемые органами внутренних дел, можно получить дистанционно, минимизировав личные контакты. На сегодняшний день огромное количество услуг можно получить, не выходя из дома. Например, проще и быстрее оформить загранпаспорт можно через сайт государственных услуг.Вы можете получить загранпаспорт одного из типов:- старого образца — срок действия 5 лет- нового образца — срок действия 10 лет.Документы, необходимые для получения загранпаспорта:Паспорт гражданина Российский Федерации;Трудовая книжка (с информацией о местах работы за последние 10 лет);Загранпаспорт с истекшим сроком действия (если есть);Свидетельство о смене фамилии (если фамилия менялась);Военный билет или справка из военкомата (для мужчин от 18 до 27 лет).Алгоритм действий следующий:Воспользуйтесь услугой «Получение загранпаспорта гражданина РФ»;Выберите тип паспорта, а затем получателя: дети до 14 лет, граждане от 14 до 18 лет, граждане от 18 лет. Далее заполните электронную форму;После рассмотрения вашего заявления, в личный кабинет, зарегистрированный на Госуслугах, придет уведомление о возможности оплаты на портале и бланк квитанции об оплате. Вы можете оплатить пошлину онлайн или по квитанции в любом банке;Дождитесь в личном кабинете приглашения в подразделение по вопросам миграции;Принесите оригиналы документов, указанных в заявлении. Сотрудник сверит данные оригинальных документов с данными, указанными в электронном заявлении и сообщит о сроке готовности загранпаспорта, а также сроке, в течение которого необходимо будет явиться в подразделение по вопросам миграции.Пресс-служба УВД по Зеленоградскому АО(499) 731-94-31