В органах внутренних дел Владимирской области сегодня работают десятки следователей, каждый из которых с полной самоотдачей выполняет непростые задачи по расследованию уголовных дел.

Поздравление заместителя начальника УМВД России по Владимирской области – начальника Следственного управления полковника юстиции Валерия Пустовойта с Днем образования органов предварительного следствия в системе МВД РоссииУважаемые коллеги! Дорогие ветераны!Поздравляю вас с днем образования органов предварительного следствии в системе МВД России!Благодарю вас за службу по обеспечению правопорядка и законности, надежную защиту интересов граждан и государства, за ваш значимый вклад в борьбу с преступностью.Ежегодно более двух третей уголовных дел расследуются органами предварительного следствия, при этом каждое раскрытое преступление – это результат взаимодействия следователя с оперативными службами и экспертными подразделениями.Сегодня мы говорим слова благодарности всем ветеранам, тем, кто отдал свои силы и энергию в становлении и развитии органов предварительного следствия в системе МВД России. Вы на протяжении долгих лет формировали образ достойного сотрудника органов предварительного следствия. Обладая огромным опытом, многие ветераны, даже уйдя на заслуженный отдых, продолжают передавать свой жизненный и профессиональный опыт молодому поколению.Уверен, что накопленный опыт, сохранение лучших традиций, чувство глубокой ответственности позволят нам и в дальнейшем выполнять на высоком уровне задачи, возложенные на органы предварительного следствия в системе МВД России.Желаю вам успехов в нашей нелегкой и ответственной службе, счастья и здоровья вам и вашим близким.С праздником!***Ровно 58 лет назад, 6 апреля 1963 года, Президиум Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик передал право производства предварительного следствия Министерству охраны общественного порядка СССР (позднее - МВД СССР). Именно этот день стал началом официальной деятельности следственного аппарата органов внутренних дел.Учреждение следственного аппарата в органах внутренних дел Российской Федерации имело закономерный характер. Оно было обусловлено практическими потребностями борьбы с преступностью. Более чем за полувековую историю органы предварительного следствия сформировались и окрепли, определились наиболее целесообразные структура и методы работы.В органах внутренних дел Владимирской области сегодня работают десятки следователей, каждый из которых с полной самоотдачей выполняет непростые задачи по расследованию уголовных дел. В их числе – старший следователь следственного отдела ОМВД России по Юрьев-Польскому району Александр Геннадьевич Журавлев.Службу в органах внутренних дел Александр Геннадьевич начал в 1992 году в должности участкового уполномоченного полиции. Одновременно поступил во Владимирский юридический институт, где получил достаточную базовую подготовку по юриспруденции, после чего, в 1996 году, его перевели на должность следователя.Александр Геннадьевич занимается расследованием уголовных дел о преступлениях, связанных с нарушениями правил безопасности движения, о преступлениях против собственности, против личности и прочими. За 2020 год майором юстиции было раскрыто 13 уголовных дел, среди которых преобладают преступления против собственности.По словам Александра Геннадьевича, следователь должен быть предан выбранному делу, честно и добросовестно выполнять свои обязанности, ведь от правильного ведения уголовных дел зависит судьба человека.Семья Александра Геннадьевича к его непростой работе относится с пониманием. Супруга, Ольга Александровна, во всем помогает, а дети, Михаил и Дарья, гордятся своим отцом, который является для них авторитетом.- Всем коллегам и ветеранам следствия желаю, в первую очередь, здоровья, семейного благополучия и бодрости духа. Пусть все поставленные задачи всегда будут вам по силам и по плечу. Никогда не теряйте веры в благие намерения и справедливость! – говорит Александр Журавлев.