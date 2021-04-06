На победу претендует сюжет Александра Сыпченко «Спасший Горбачева инспектор стал фермером во Владимирской области».

Работа журналиста ГТРК Владимир Александра Сыпченко вошла в шорт-лист премии «Хорошие новости России» в номинации «Герои современности».Жюри составило шорт-лист из десяти работ. Они посвящены уникальным личностям, которые своими поступками и образом жизни вселяют веру в людей и подают настоящий пример. До 14 апреля включительно читателям с помощью онлайн-голосования предстоит выбрать наиболее понравившуюся работу. Ее автор и станет лауреатом премии. Имя счастливчика, который получит денежное поощрение в размере 100 000 рублей, станет известно 16 апреля. Торжественная церемония вручения наград состоится 30 апреля в Санкт-Петербурге.На победу претендует и сюжет нашего корреспондента Александра Сыпченко «». Андрей Мыльников предотвратил покушение на первого президента СССР Михаила Горбачева в ноябре 1990-го. А сейчас занимается фермерством в деревне Болдино Петушинского района. В его хозяйстве более 40 коз, 20 коров и несколько алабаев. Местные жители называют Андрея просто — дедушка. А многие даже не подозревают, кто живет с ними по соседству.