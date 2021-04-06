Президент Украины Владимир Зеленский перестает котироваться на международной арене, заявил аналитик Олег Жданов.

Президент Украины Владимир Зеленский перестает котироваться на международной арене, заявил аналитик Олег Жданов.Во вторник, 30 марта, состоялись переговоры лидеров России, Франции и Германии в режиме онлайн. Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель обсудили ситуацию на юго-востоке Украины. Они подчеркнули важность выполнения Минских соглашений.Аналитик Олег Жданов отметил, что сразу после переговоров МИД Украины выпустил официальное заявление. Представитель ведомства Олег Николенко рассказал, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе возможно только в полном, а не в сокращенном "нормандском формате"."Сам факт, что Россия инициировала эту конференцию, говорит, что мировые лидеры в грош не ставят Зеленского", – выразил мнение Жданов.На то, что президент перестает котироваться на международной арене, также указывает история с его днем рождения. Эксперт напомнил, что почти никто из коллег не поздравил с важным событием. Более того, Украина не была приглашена на глобальный саммит по экологии.Также аналитик раскрыл отношение президента России к Владимиру Зеленскому. По его словам, Владимир Путин на самом деле "не считает президента Украины за политика". Глава страны всеми своими действиями показывает, что ему не с кем разговаривать в Незалежной, передает РИА ФАН.