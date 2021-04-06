В Белом доме ждут рекомендации главного государственного санитарного врача России по празднованию Дня Победы. Губернатор региона Владимир Сипягин написал на своей странице в соцсетях, что

В Белом доме ждут рекомендации главного государственного санитарного врача России по празднованию Дня Победы. Губернатор региона Владимир Сипягин написал на своей странице в соцсетях, что федеральные установки власти области ждут к середине апреля. Сипягин дал понять, что сейчас готовят одновременно два сценария празднования Дня Победы: традиционный с парадом и усеченный. Владимир Сипягин, губернатор области Пока