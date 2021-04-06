От самоизоляции освобождаются те, кто прошел вакцинацию.

Во Владимирской области режим самоизоляции для граждан старше 65 лет продлён по 30 апреля. Напомним, представителям старшего поколения разрешается обращаться за медицинской помощью в учреждения здравоохранения, выгуливать животных не дальше 100 метров от дома и ходить в ближайший магазин или аптеку.От режима самоизоляции освобождены граждане старше 65 лет, которые:– прошли вакцинацию против новой коронавирусной инфекции – через 14 дней после второй прививки с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию;– имеют справку о выявлении у них антител класса G (IgG) к вирусу COVID-19, действительную в течение 2 месяцев с даты отбора соответствующего биологического материала.В регионе продолжается доставка продуктов питания и предметов первой необходимости пожилым гражданам, которые находятся на самоизоляции. Они могут обращаться за этой помощью по круглосуточным телефонам: 8 (4922) 36-28-33, 8-800-450-01-21 и 112. В Службу срочной социальной помощи можно бесплатно позвонить с городского телефона по короткому номеру 128 или с мобильного телефона – по номеру 8-800-100-81-28. Телефон – многоканальный.Кроме того, в штатном режиме Департамент социальной защиты населения организует предоставление социальных услуг на дому. Социальные работники помогают в приготовлении пищи, уборке и оплате коммунальных услуг около 7,5 тыс. жителей области. В отдалённые населённые пункты для оказания помощи выезжают мобильные бригады. В дистанционном формате проводятся занятия по информационной грамотности, мастер-классы, тематические встречи в рамках социального проекта «Активное долголетие».