В столице приведут в порядок территории еще семи бывших промышленных зон. Там планируется построить 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости.

В столице приведут в порядок территории еще семи бывших промышленных зон. Там планируется построить 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости.Современные кварталы появятся в бывших промзонах Грайворонова, Зюзина, Каширского шоссе, а также Бескудникова, Кунцева, Коровина и Теплого стана. Проекты приняты на заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.«Реализация этих проектов позволит городу получить около 18 тысяч рабочих мест», — уточнил он.На участках этих промзон появится более 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости, рассказал глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров. Из них промышленные объекты – 173 тысячи "квадратов", общественно-деловая застройка – 342 тысячи.Также на этих участках построят жилье. Срок реализации проектов – от пяти до 13 лет, добавил Прохоров.В ноябре 2020 года прошел первый в России аукцион на право заключения договора комплексного развития территорий (КРТ). Благодаря соглашению реконструирована промзона Коровино. Реализация таких проектов позволит создать 500 тысяч новых рабочих мест.Правительство Москвы сократило сроки заключения контрактов с инвесторами, заинтересованными в комплексом развитии территорий. Раньше на это уходило около 340 дней, сейчас – до 170.Ранее власти Москвы рассказали о ходе программы реновации. Для переселенцев построено 102 дома общей площадью 1,2 миллиона квадратных метров. 77 уже переданы москвичам. Строятся еще 173 многоквартирных дома.