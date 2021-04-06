Хотели сбежать от городской суеты, а смогли осчастливить себя и две деревни в придачу. Супруги Попковы - молодые медики, год назад решившиеся изменить свою жизнь с помощью госпрограммы Земский фельдшер.

Хотели сбежать от городской суеты, а смогли осчастливить себя и две деревни в придачу. Супруги Попковы - молодые медики, год назад решившиеся изменить свою жизнь с помощью госпрограммы "Земский фельдшер".- Нам очень нравится. Мы с супругом жили в Рязани. И устали от постоянного движения, там очень большой город и очень много энергии требовалось, чтобы добраться до работы. И мы с ним решили переехать в сельскую местность. Долго искали место, где нас примут.И нашли. В Гусь-Хрустальном районе в деревне Семеновке. Как молодой паре живется в новых условиях, кого из них больше обожают местные и какие радости и препятствия встречаются в деревенской жизни горожан, - смотрите в репортаже Любови Истратовой в 21:05.