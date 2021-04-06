Что подтверждается регистрацией числа лиц, пострадавших от укусов животными.

Что подтверждается регистрацией числа лиц, пострадавших от укусов животными.Роспотребнадзор по Владимирской области сообщил, что на 1 апреля текущего года на территории Владимирской области зарегистрировано 10 случаев заболевания животными бешенством (1 собака, 2 кошки, 6 лис, 1 енотовидная собака).Неблагополучными по заболеваемости являются:- Суздальский район, д. Внуково;- Юрьев-Польский район, с. Воскресенское р-он городской свалки;- Гусь-Хрустальный район, г. Гусь-Хрустальный, пос. Гусевский;- г. Владимир, пос. Пиганово;- Собинский район, д. Хреново, д. Угор.На территории РФ зарегистрировано в 2019 году 2 случая заболевания бешенством людей, в 2020 году 7 случаев, за 2 месяца 2021 года зарегистрирован 1 случай заболевания бешенством людей.Фото