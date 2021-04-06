По имеющейся информации, злоумышленник спровоцировал конфликт с молодым человеком, а затем нанес ему несколько ударов и столкнул на рельсы...

«На станции "Сокольники" полицейские патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене задержали 39-летнего мужчину, подозреваемого в угрозе убийством в отношении другого пассажира.По имеющейся информации, злоумышленник спровоцировал конфликт с молодым человеком, а затем нанес ему несколько ударов и столкнул на рельсы. Полицейские среагировали мгновенно. Они помогли пострадавшему подняться на платформу до прибытия электропоезда и задержали подозреваемого, который пытался скрыться.По данному факту дознавателем УВД на Московском метрополитене возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 119 УК РФ», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк