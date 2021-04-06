В установленный срок арендатор не вернул автомобиль и перестал выходить на связь...

Сотрудники уголовного розыска УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОМВД России по району Хорошевский и ОБ ДПС ГИБДД задержали подозреваемого в мошенничестве.В дежурную часть полиции обратился мужчина. Он сообщил, что на основании договора аренды сдал в прокат свой автомобиль «Киа», стоимостью 1,3 миллиона рублей. В установленный срок арендатор не вернул автомобиль и перестал выходить на связь.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции в проезде Березовой рощи задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний приезжий мужчина. Установлено, что автомобиль он продал, а денежными средствами распорядился по своему усмотрению. Похищенный автомобиль обнаружен полицейскими в г. Перми. В настоящее время транспортное средство передано владельцу.Следствием ОМВД России по району Хорошевский г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по САО(495) 601-03-29