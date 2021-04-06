Учащимся рассказали о последствиях немедицинского потребления психоактивных веществ, о моментах наступления уголовной и административной ответственности в сфере незаконного оборота наркотиков...

Сотрудниками УНК ГУ МВД России по г. Москве организованы и проведены профилактические мероприятия антинаркотической направленности для учащихся и администрации ГБОУ г. Москвы СОШ № 1234, находящейся по адресу: г. Москва, ул. Большая Молчановка, д. 26-28.В ходе проведения мероприятий перед собравшимися выступила старший оперуполномоченный по особо важным делам 1 отделения ОМВП (Отдел межведомственного взаимодействия с органами государственной власти и в сфере профилактики) УНК ГУ МВД России по г. Москве подполковник полиции Мария Охтерлоне. Она рассказала учащимся 8-9-х классов о последствиях немедицинского потребления психоактивных веществ, о правилах и порядке проведения добровольного медицинского тестирования на наличие в организме запрещенных средств и веществ, о моментах наступления уголовной и административной ответственности в сфере незаконного оборота наркотиков, о работе официальных аккаунтов и порталов подразделений ГУ МВД России по г. Москве.В заключение встречи в администрацию школы переданы брошюры антинаркотического содержания для размещения на информационных стендах.В мероприятиях приняли участие 200 человек, из них 190 несовершеннолетних.Учащиеся и педагоги отметили важность подобных встреч и поблагодарили сотрудников правоохранительных органов за проведенные профилактические мероприятия.УНК ГУ МВД России по г. Москве