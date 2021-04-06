Предупрежден – значит вооружён. Сотрудники Госинспекции по маломерным судам напоминают жителям региона об опасности выхода на весенний лед. На улице сейчас плюсовая температура. А значит

Предупрежден – значит вооружён. Сотрудники Госинспекции по маломерным судам напоминают жителям региона об опасности выхода на весенний лед. На улице сейчас плюсовая температура. А значит лёд продолжает становиться менее прочным. Чтобы предотвратить происшествия – сотрудники МЧС ежедневно проводят до 70 патрулирований по водным объектам. С начала этого года в результате провала под лед погиб один