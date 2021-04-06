Вы познакомитесь с историями героев той эпохи, воспоминаниями ветеранов МВД – участников драматических событий, узнаете о громких преступлениях, потрясших Москву...

Серия видеороликов посвящена вкладу сотрудников милиции в Победу в Великой Отечественной войне.Столичные стражи порядка не просто обеспечивали безопасность и боролись с преступностью в городе, они принимали участие в важнейших битвах, изменивших ход Великой Отечественной. В каждой серии вы познакомитесь с историями героев той эпохи, воспоминаниями ветеранов МВД – участников драматических событий, узнаете о громких преступлениях, потрясших Москву.Важная часть этого проекта посвящена истории повседневности – как жили люди в городе и каким был фронтовой быт солдат. Также мы напомним вам об отличительной особенности той эпохи – о песнях, фильмах, произведениях литературы и искусства.Ознакомиться с проектом можно по ссылке: https://77.мвд.рф/победа