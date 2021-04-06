Свыше 90% участников проектов платформы Россия – страна возможностей верят в перспективы самореализации на родине. Такие результаты приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Свыше 90% участников проектов платформы верят в перспективы самореализации на родине. Такие результаты приводит Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).92% участников проектов платформы уверены, что в нашей страны у молодежи есть все возможности для самореализации. Сомневаются в этом лишь 8% опрошенных, привел данные ВЦИОМ генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров."Нам бы очень хотелось, чтобы в платформу приходило как можно больше людей, чтобы они не боялись сделать первый шаг, чтобы они верили в себя и верили нашу страну», – сказал он.77% участников проектов верят в возможность самореализации в регионах. 83% полагают, что могут найти применение своим способностям в родном городе.Более 80% респондентов посчитали, что участие в конкурсах платформы способствовало позитивным изменениям в их жизни. На отрицательное влияние не указал ни один из опрошенных.Многие отмечали, что стали увереннее в себе, половина респондентов признались, что участие в проектах сделало их счастливее. 70% конкурсантов проекта "Большая перемена" заявили, что этот опыт помог им определиться с будущей профессией.Подавляющее большинство респондентов хотят принять участие в других проектах платформы. Среди конкурсантов "Большой перемены" доля таких ответов – 95%.Напомним, что 31 марта началась регистрация на четвертый сезон конкурса "Лидеры России" – проекта АНО "Россия – страна возможностей". За пару дней поступило 18 518 заявок.Конкурсантам предстоит выбрать один из восьми треков: «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Наука», «Культура», «Здравоохранение» и «Информационные технологии», а также международное и студенческое направления.