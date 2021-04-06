Под колесами Мерседеса в Коврове погиб пожилой мужчина. Он переходил дорогу на красный. Смертельная авария произошла 5 апреля около 19.20 на проспекте Ленина. По предварительным данным

Под колесами Мерседеса в Коврове погиб пожилой мужчина. Он переходил дорогу на красный. Смертельная авария произошла 5 апреля около 19.20 на проспекте Ленина. По предварительным данным госавтоинспекции, пешеход переходил дорогу на красный сигнал светофора, в этот момент его сбил автомобиль Мерседес. От полученных травм мужчина скончался. Его личность устанавливают полицейские, известно, что на вид ему