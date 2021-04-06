Правоохранители Московской области начали проверку из-за видеозаписи, на которой женщина готовила еду на Вечном огне. Ролик был опубликован в социальных сетях. Инцидент произошёл у ..

Правоохранители Московской области начали проверку из-за видеозаписи, на которой женщина готовила еду на Вечном огне. Ролик был опубликован в социальных сетях.Инцидент произошёл у мемориала "Скорбящая мать" в подмосковном Пушкино. СМИ писали, что на кадрах видео неизвестная воспользовалась символическим памятником для приготовления яичницы. Известно, что областная прокуратура также начала проверку по факту происшествия, передаёт сайт "",