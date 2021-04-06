Прокуратура пытается через суд добиться выдачи дорогостоящего лекарства для девочки-инвалида из Суздаля. Как сообщают в надзорном ведомстве, несовершеннолетняя девочка страдает редким

Прокуратура пытается через суд добиться выдачи дорогостоящего лекарства для девочки-инвалида из Суздаля. Как сообщают в надзорном ведомстве, несовершеннолетняя девочка страдает редким заболеванием и является ребенком-инвалидом. Еще 10 лет назад ребенку назначено дорогое лекарство “Пульмозим”. Последний раз пациентка была им обеспечена в начале декабря 2020 года. В дальнейшем, в связи с отсутствием лекарственного обеспечения у ребенка обострился обструктивный бронхит,