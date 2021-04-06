Сегодня, уже после смерти известной писательницы, вышла ее последняя книга «Особняк с выходом в астрал.

Сегодня, уже после смерти известной писательницы, вышла ее последняя книга «Особняк с выходом в астрал.Предзаказ уже доступен на нескольких сайтах. Незадолго до своего ухода Полякова начала писать еще одну книгу, но, к большому сожалению, не закончила ее. Жительница Владимира, всегда любившая свой город, умерла 8 марта. ()Напомним, Татьяна Викторовна входила в пятерку самых издаваемых авторов. Она оставила своим поклонникам 95 книг, написанных в жанре «авантюрный детектив», а по некоторым даже сняли фильмы. ()