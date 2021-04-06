Вину в содеянном женщина признала и раскаялась.

В Вязниках 34-летнюю женщину признали виновной в собутыльницы и приговорили к 9,5 годам колонии. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Владимирской области.Вечером 7 декабря 2020 года две женщины выпивали и между ними произошла . Пенсионерка высказала ряд нелицеприятных эпитетов о матери своей 34-летней приятельницы.Подруга не стала терпеть обиду. Сначала она избила пожилую 64-летнюю женщину, а потом зарезала её ножом. Потерпевшая скончалась на месте от полученных травм.Убийцу арестовали. Вину в содеянном женщина признала и раскаялась. Следующие 9,5 лет она проведёт за решёткой.