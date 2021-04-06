34-летняя женщина убила свою знакомую во время распития спиртных напитков. Как установили следствие и суд, вечером 7 декабря 2020 года две женщины распивали спиртные напитки, в какой-то момент у

34-летняя женщина убила свою знакомую во время распития спиртных напитков. Как установили следствие и суд, вечером 7 декабря 2020 года две женщины распивали спиртные напитки, в какой-то момент у них произошел конфликт. 64-летняя женщина начала грубо говорить о матери своей знакомой, а она обиду терпеть не стала и взялась за нож. Обвиняемая нанесла множественные удары