Оформил продукцию ветеринарный врач ГБУ ВО «Юрьев-Польская райСББЖ».

Россельхознадзор Владимирской области выявил факт поставки 15 килограммов просроченного сырого молока в детский сад.Оформил продукцию ветеринарный врач ГБУ ВО «Юрьев-Польская райСББЖ». Документ был датирован 30 марта, при этом срок хранения закончился 23 марта.В отношении ветврача будет возбуждено дело об административном правонарушении. Поставщику просрочки направлено предупреждение о блокировке в системе ФГИС «Меркурий», но в том случае, если подобное повторится.