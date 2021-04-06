Эти полотна - посвящение Мещёре. Вернисаж - совместный проект живописца и Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

В выставочном зале музея хрусталя имени Мальцовых открылась персональная выставка Владимира Севостьянова, заслуженного художника России. Каким стало "экспозиционное решение" вернисажа? И в чем притягательная сила работ Севостьянова?Пластика чувств. Так говорят о работах Владимира Севостьянова критики. В его полотнах - дыхание и рост, пульсация цвета. А ещё -поэзия. Это ЕГО - "севостьяновская" творческая система координат. И ЕГО ощущение пространства. Сотрудники музея хрусталя имени Мальцовых подчёркивают: выставку ждали. И музейщики, и публика. Вернисаж - один из первых "постковидных".Надежда Пак, завсектором экспозиционно-выставочной работы Музея хрусталя имени Мальцовых: «Эти новые выставки- как глоток свежего воздуха. Не только для нас, сотрудников музея, но и для всех жителей города»."По дороге в Гусь". Так назвали персональную выставку заслуженного художника России Владимира Севостьянова. Эти полотна - посвящение Мещёре. Вернисаж - совместный проект живописца и Владимиро-Суздальского музея-заповедника.Виктория Угрумова, директор Музея хрусталя имени Мальцовых: «Цель-познакомить любителей, ценителей, знатоков изобразительного искусства в творчеством яркого, талантливого, самобытного художника Владимира Севостьянова».Владимир Севостьянов - уроженец Кемеровской области. Живописец - из города Ленинск-Кузнецкий. В 25 лет, в 1977-ом Владимир Петрович переехал во Владимир. И здесь его собственная манера творческого письма "проросла" в полную силу. Как говорит сам Севостьянов, в город на Клязьме и всю владимирскую землю влюбился сразу. Так и записав в дневнике: "стал моим". А вот чувство тоски по кемеровским лесам, возможно, "излечила" Мещёра. И эта живописная поэма - ей.Владимир Севостьянов, заслуженный художник России, автор выставки «По дороге в Гусь»: «Всегда важен взгляд художника на этот мир. Под каким он углом его видит, как понимает. Мир здесь, и мир на картине - они разные. Они не пересекаются».Решение выставки необычно. Живопись и стекло: разные грани творчества и вдохновения. В одном зале с полотнами Владимира Севостьянова - шедевры мастеров стекольной столицы России. С открытием персональной выставки мастера поздравляют коллеги и те, кого можно назвать "повелителями стекла". Среди почётных гостей - народный художник Адольф Курилов и заслуженный художник России Владимир Касаткин. Музейщики уверены: этот "выставочный диалог стекла и холста" невероятно органичен.Олег Гуреев, заместитель гендиректора Владимиро-Суздальского музея-заповедника: «В любом стекле, которое выдувает мастер, в нём - дыхание земли. И это же дыхание- в живописных работах. В работах мастера-живописца».Философские и лиричные работы Севостьянова индивидуальны и узнаеваемы. В них - гармония. Магия. И при внешней простоте формы - невероятное по силе эмоциональное воздействие. Севостьянов по-прежнему много работает. По словам коллег, в мастерской Владимира Петровича допоздна говорит свет. Он сам, как и прежде, очень самокритичен. Многие полотна дороги сердцу. Но художник всегда в мыслях о лучшей работе. Той, что ещё не написана.Мария Платанюк, Руслан Зарипов"Вести-Владимир"