Численность населения в 33 регионе сократилась на 2,6%.

За минувшие три года Владимирская область потеряла почти 34 тысячи человек. Такие цифры значатся в демографическом рейтинге регионов, который опубликовало .Сообщается, что численность населения сократилась на 2,6%. По состоянию на 1 января этого года в регионе проживает 1 миллион 342 тысячи человек.По темпам прироста населения Владимирская область занимает 70 место из 85. Самый большой прирост был в Севастополе, Ингушетии и Ленинградской области, минимальный — в Еврейской автономной, Магаданской и Тамбовской областях.Изображение