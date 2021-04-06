Состязание сильнейших - одиннадцатый Чемпионат России по русскому жиму прошел в Доброграде.

Состязание сильнейших - одиннадцатый Чемпионат России по русскому жиму прошел в Доброграде.Более 400 участников из 100 городов России соревновались в жиме штанги лежа. В командном зачете из 7 команд второе место у "Владимирской Руси", уступили лишь "Московскому региону". На соревнованиях установлен и новый российский рекорд - Ярослав Холод, в своей весовой номинации 70-80 килограммов, выжал в сумме трех подходов 532 килограмма. Жали штангу не только взрослые. Самая юная участница соревнований - Екатерина Прокопьева. В 5 лет она жмет 10. Для владимирских спортсменов этот Чемпионат прошел успешно, они завоевали пять первых мест.