Отправиться в путешествие можно до 30 июня.

Стартовал третий этап кэшбека за путешествия по России: теперь туристам вернут 20 процентов от стоимости тура или проживания в отеле.Отправиться в путешествие можно до 30 июня. В акции участвуют все регионы России. Халит Дебердеев, пенсионер из Владимира, уже прошёл два этапа кэшбека и с нетерпением ждёт следующего путешествия.- Эта программа позволяет сэкономить значительные средства. Мы ведь уже давно на пенсии, а путешествовать любим. А наши запасы финансовые с каждым годом всё тают и тают. Поэтому, конечно, приходится думать, как и на чём можно сэкономить, чтобы ещё сохранить возможность путешествовать.Вместе с супругой Халит Иванович мечтает о кратковременной поездке на несколько дней в Нижний Новгород. По условиям программы, минимальная продолжительность путешествия - от двух ночей. Оплата должна быть произведена картой "Мир", а карту нужно зарегистрировать на сайте .Тур или гостиницу необходимо выбрать на официальном сайте программы .