Гражданам, прибывшим из-за рубежа, необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, с 1 августа 2020 года по настоящее время на территорию Владимирской области из-за рубежа воздушным транспортом прибыло 19937 человек. Не внесли сведения о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию 533 человека (2,6%), данные граждане могут являться потенциальными источниками инфекции. По результатам тестов граждан, сдавших тесты на COVID-19, у 123 был выявлен вирус. В настоящее время составлено 533 протоколов об административном правонарушении, все они направлены на рассмотрение в суды. По состоянию на 5 апреля судами рассмотрено 438 протоколов, общая сумма наложенных штрафов составила 4 223 000 рублей.Управление Роспотребнадзора напоминает гражданам, прибывших из за рубежа, о необходимости пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР.