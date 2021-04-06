В городе переложат порядка 20 километров трубопровода.

В 2021 году во Владимире запланирована реконструкция 18 участков тепломагистралей. Энергетики планируют переложить 20 километров коммуникаций.Для этого выбран подземный бесканальный метод работ. На реконструкцию теплосетей потратят 450 млн рублей, ещё 100 млн - на текущий ремонт.Основной объём работ запланирован на улицах 9 Января и Казарменной. Продолжится переустройство трубопровода на улице Чайковского.Наиболее масштабной станет замена инженерных коммуникаций на улицах Офицерской, Диктора Левитана, Разина. Протяжённость переложенных труб составит около четырёх километров.