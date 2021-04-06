Турнир на призы Федерации тхэквондо ГТФ собрал 260 участников. Побороться за призовые места приехали ребята из 9 регионов, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга. Встреча начинающих

Турнир на призы Федерации тхэквондо ГТФ собрал 260 участников. Побороться за призовые места приехали ребята из 9 регионов, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга. Встреча начинающих спортсменов прошла во дворце спорта «Лидер» на базе спорткомплекса «Торпедо». Кристина Вязникова, организатор соревнований Данный турнир проходит практически за месяц до кубка России 2021 года, который пройдет в